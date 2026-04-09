La premier ha chiarito che non ci sarà nessun rimpasto di governo e che si intende portare a termine la legislatura. Durante un intervento alla Camera, ha affermato che si evitano discussioni su eventuali cambiamenti di squadra e ha ribadito la volontà di proseguire con l’attuale percorso politico. Ha anche commentato il rifiuto al referendum, senza entrare in dettagli specifici. Nel discorso, ha sottolineato che le chiacchiere sui giochi di potere sono lontane dalla realtà del governo.

AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Non c'è alcuna ripartenza da fare, posto che il governo non si è mai fermato". Lo dice la premier Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera. " Non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto, perché con tutti i limiti che abbiamo, questo rimane il governo che nonostante si sia trovato a gestire la peggiore congiuntura degli ultimi decenni, ha restituito all’Italia stabilità politica, credibilità internazionale, serietà nella gestione delle risorse, e fondamentali economici decisamente migliori di quelli che aveva negli anni passati". L' informativa della premier nell'aula di Montecitorio è iniziata questa mattina alle nove. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Finiremo la legislatura. Il No al referendum ci ha r...

Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Completeremo la legislatura. Il No al referendum ci ...AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Il governo completerà la legislatura. Sul referendum...AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

Temi più discussi: Meloni alla Camera: Nessun rimpasto e no dimissioni. E alle opposizioni: Vi sfido; Il governo: nessun voto anticipato. E Meloni (in silenzio) studia il rilancio; Governo Meloni, Zangrillo: Non c'è nessuna aria di rimpasto; Crosetto: Nessun governo ha mai disatteso gli accordi Usa-Italia.

Meloni alla Camera: Nessun rimpasto dopo sconfitta referendum, governeremo per 5 anni(Agenzia Vista) Il governo ha preso l’impegno di governare questa nazione per cinque anni, ed è esattamente quello che faremo. Non importa ... stream24.ilsole24ore.com

Meloni alla Camera: niente dimissioni né rimpasti, avanti fino a fine legislaturaL’informativa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati è andata avanti per circa un’ora, con un secondo intervento previsto alle 13 al Senato. Il premier ha aperto il suo d ... strettoweb.com

Meloni cita Schlein: "Siamo testardamente occidentali, ma abbiamo detto a Usa che non condividiamo guerra in Iran" La presidente del Consiglio si è rivolta anche alla segretaria del Pd Elly Schlein, parlando del rapporto con Trump e con gli Stati Uniti: "Mi ver - facebook.com facebook

Un botta e risposta continuo, in aula a @Montecitorio, tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. La segretaria del Pd insiste con "Toccherà a noi costruire l'alternativa con gli alleati, e tra le persone, e riuscire finalmente ad attuare fino in fondo la Costituzione", Meloni a x.com