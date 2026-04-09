Durante un intervento alla Camera, il presidente del consiglio ha dichiarato che non ci sarà alcun rimpasto di governo e che si intende portare a termine l’attuale legislatura. Ha anche affermato che il governo non cambierà rotta a causa del referendum, e ha commentato che si discute di questioni di palazzo lontane dalla realtà del paese.

AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Non c'è alcuna ripartenza da fare, posto che il governo non si è mai fermato". Lo dice la premier Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera. " Non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto, perché con tutti i limiti che abbiamo, questo rimane il governo che nonostante si sia trovato a gestire la peggiore congiuntura degli ultimi decenni, ha restituito all’Italia stabilità politica, credibilità internazionale, serietà nella gestione delle risorse, e fondamentali economici decisamente migliori di quelli che aveva negli anni passati". L' informativa della premier nell'aula di Montecitorio è iniziata questa mattina alle nove. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Completeremo la legislatura. Il No al referendum ci ...

Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Il governo completerà la legislatura. Sul referendum...AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Il governo completerà la legislatura"AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

Temi più discussi: Meloni alla Camera: Nessun rimpasto e no dimissioni. E alle opposizioni: Vi sfido; Il governo: nessun voto anticipato. E Meloni (in silenzio) studia il rilancio; Governo Meloni, Zangrillo: Non c'è nessuna aria di rimpasto; Crosetto: Nessun governo ha mai disatteso gli accordi Usa-Italia.

Meloni alla Camera: Nessun rimpasto dopo sconfitta referendum, governeremo per 5 anniIl governo ha preso l’impegno di governare questa nazione per cinque anni, ed è esattamente quello che faremo. Non importa quanto sarà difficile, siamo persone troppo responsabili per far ripiombare ... ilgiornale.it

Meloni alla Camera: al governo non serve un rimpasto. Guerra? Nessun pedaggio va pagato per Hormuz«Non voglio esimermi da una breve riflessione sull'Italia consegnata dal voto del referendum sulla giustizia, un'Italia che ha visto una grande partecipazione popolare al voto e una altrettanto grande ... milanofinanza.it

Quello che penso del discorso della presidente Meloni alla Camera. ———————————————- 1) Bene sulla politica estera, ma con una grave mancanza: continua a mancare una volontà di investire politicamente sulla costruzione di una sovranità eur - facebook.com facebook

Meloni ha fatto in Parlamento il primo comizio della campagna 2027. La premier non governa il Paese (e si vede dai risultati), ma si diverte a provocare l’opposizione. È una sfida che va raccolta a viso aperto. Le rispondo alle 14.15 dal Senato in diretta televisi x.com