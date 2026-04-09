Meloni alla Camera | Nessun rimpasto Il governo completerà la legislatura

La premier ha dichiarato alla Camera che non ci saranno rimpasti di governo e che si intende portare a termine la legislatura. Ha inoltre affermato che le discussioni su eventuali cambiamenti di squadra sono lontane dall’attuale percorso politico. La sua presa di posizione è arrivata in risposta a voci di possibili riorganizzazioni interne e manovre di palazzo.

AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Non c'è alcuna ripartenza da fare, posto che il governo non si è mai fermato". Lo dice la premier Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera. "Non c'è alcuna intenzione di fare un rimpasto ", afferma la premier. L' informativa della premier nell'aula di Montecitorio è iniziata questa mattina alle nove. Il tempo totale previsto è di circa due ore e mezza. Dopo l'intervento della premier, prenderanno infatti la parola i rappresentanti di tutti i gruppi (10 minuti a intervento), in ordine decrescente rispetto alla consistenza numerica. Trattandosi di un'informativa non sono previste le repliche di Meloni nè un voto sulle risoluzioni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Il governo completerà la legislatura" Meloni alla Camera: "Il governo non si è mai fermato. Nessun rimpasto"AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Leggi anche: Meloni alla Camera torna sulla disfatta del referendum: “Persa un’occasione storica”. E sul governo: “Ricostruzioni fantasiose, nessun rimpasto” Temi più discussi: Meloni alla Camera: Nessun rimpasto e no dimissioni. E alle opposizioni: Vi sfido; Il governo: nessun voto anticipato. E Meloni (in silenzio) studia il rilancio; Governo Meloni, Zangrillo: Non c'è nessuna aria di rimpasto; Crosetto: Nessun governo ha mai disatteso gli accordi Usa-Italia. Informativa di Meloni alla Camera Non c’è nessuna ripartenza da fare, il Governo non si è mai fermato. Non scapperemoIl governo c’è, è nel pieno delle sue funzioni ed è intenzionato a fare ancora meglio fino all’ultimo giorno del suo mandato, non scapperemo, non indietreggeremo e non faremo pagare ai cittadini ... italpress.com Meloni in Parlamento: Riforma Giustizia occasione persa. No dimissioni o rimpasto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Meloni, oggi il discorso alle Camere - facebook.com facebook #Meloni: condanna per l’attacco al convoglio italiano in #Libano, #Israele dovrà chiarire x.com