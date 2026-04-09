Meloni alla Camera | Il governo non si è mai fermato Nessun rimpasto

Durante un intervento alla Camera, il presidente del Consiglio ha dichiarato che il governo non si è mai interrotto e ha smentito l’ipotesi di un rimpasto di governo. Ha aggiunto che si discute di argomenti come la

AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Non c'è alcuna ripartenza da fare, posto che il governo non si è mai fermato". Lo dice la premier Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera. "Non c'è alcuna intenzione di fare un rimpasto ", afferma la premier. L' informativa della premier nell'aula di Montecitorio è iniziata questa mattina alle nove. Il tempo totale previsto è di circa due ore e mezza. Dopo l'intervento della premier, prenderanno infatti la parola i rappresentanti di tutti i gruppi (10 minuti a intervento), in ordine decrescente rispetto alla consistenza numerica. Trattandosi di un'informativa non sono previste le repliche di Meloni nè un voto sulle risoluzioni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni alla Camera: "Il governo non si è mai fermato. Nessun rimpasto" Leggi anche: Governo, Meloni: nessun rimpasto, non abbiamo tempo da perdere Meloni, missione nel Golfo: «Sigonella? Se non siamo d'accordo con Trump lo diciamo». E sul governo: «Nessun rimpasto»La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è volata nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 aprile, nel Golfo Persico, per una missione di due giorni in... Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Informativa Meloni su azione del Governo - Diretta Rai; Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile; Meloni si presenta alle Camere per affrontare le molte spine del fine legislatura. Giorgia Meloni in Parlamento: Riforma Giustizia occasione storica persa. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Governo Meloni, l’informativa alle Camere della premier sull’azione dell’esecutivo: guerra e crisi energetica al centro: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Israele in Libano al convoglio Unifil, e la dura condanna della premier: l'informativa ... fanpage.it Meloni, oggi il discorso alle Camere - facebook.com facebook #Meloni: condanna per l’attacco al convoglio italiano in #Libano, #Israele dovrà chiarire x.com