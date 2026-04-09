Durante una dichiarazione alla Camera, il presidente del Consiglio ha affermato che non ci sarà un rimpasto di governo e che si intende portare avanti la legislatura fino alla fine. Ha inoltre commentato il dibattito sul referendum, sottolineando che si tratta di argomenti distanti dall'operato dell'esecutivo. Ha rifiutato l'idea di coinvolgimenti in

AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Non c'è alcuna ripartenza da fare, posto che il governo non si è mai fermato". Lo dice la premier Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera. " Non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto, perché con tutti i limiti che abbiamo, questo rimane il governo che nonostante si sia trovato a gestire la peggiore congiuntura degli ultimi decenni, ha restituito all’Italia stabilità politica, credibilità internazionale, serietà nella gestione delle risorse, e fondamentali economici decisamente migliori di quelli che aveva negli anni passati". L' informativa della premier nell'aula di Montecitorio è iniziata questa mattina alle nove. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Il governo completerà la legislatura. Sul referendum...

Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Il governo completerà la legislatura"AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

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Temi più discussi: Meloni alla Camera: Nessun rimpasto e no dimissioni. E alle opposizioni: Vi sfido; Il governo: nessun voto anticipato. E Meloni (in silenzio) studia il rilancio; Governo Meloni, Zangrillo: Non c'è nessuna aria di rimpasto; Crosetto: Nessun governo ha mai disatteso gli accordi Usa-Italia.

Meloni alla Camera: al governo non serve un rimpasto. Guerra? Nessun pedaggio va pagato per Hormuz«Non voglio esimermi da una breve riflessione sull'Italia consegnata dal voto del referendum sulla giustizia, un'Italia che ha visto una grande partecipazione popolare al voto e una altrettanto grande ... milanofinanza.it

Meloni in Parlamento: Riforma Giustizia occasione persa. No dimissioni o rimpasto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it

"Nessuna intenzione di fare un rimpasto" ha dichiarato Giorgia Meloni nella informativa in aula della Camera. "Leggo, ormai da settimane, bizzarre ricostruzioni sulle conseguenze del voto referendario. Si continua a parlare di dimissioni imminenti del governo - facebook.com facebook

Meloni: "Né dimissioni né rimpasto: governiamo fino alla fine, non scappiamo" x.com