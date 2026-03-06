Guerra in Medio Oriente | raid in Libano Iran attacca basi Usa in Kuwait

Nella regione del Medio Oriente si sono verificati nuovi scontri: in Libano sono stati condotti raid e l’Iran ha attaccato basi statunitensi in Kuwait. Si registrano crescenti tensioni tra Iran, Israele e gli Stati Uniti, con conseguenze sulla stabilità locale e un aumento delle vittime civili. Gli attacchi e gli allarmi sul settore petrolifero si susseguono in un quadro di escalation militare.

Nola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta. Lo start domani Caivano: lo spaccio nel centro storico. Carabinieri arrestano 3 persone Regione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. L’escalation del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti continua ad allargarsi coinvolgendo numerosi Paesi del Medio Oriente. Nelle ultime ore si registrano nuovi attacchi missilistici, bombardamenti e crescenti timori per la sicurezza energetica globale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Guerra in Medio Oriente: raid in Libano, Iran attacca basi Usa in Kuwait Leggi anche: Terzo giorno di fuoco in Medio Oriente. Israele attacca il Libano. Fumo sull'ambasciata Usa a Kuwait City Iran, gli Stati Uniti pronti all'attacco? Basi, navi da guerra e caccia: ecco la forza militare Usa in Medio OrienteGli Stati Uniti sono pronti ad attaccare l'Iran? Tra movimenti di assetti militari, minacce nemmeno troppo velate di Trump, risposte di Teheran, la... Rudal Super Berat Iran Diluncurkan! Israel & Pangkalan AS Jadi Target Una raccolta di contenuti su Medio Oriente. Temi più discussi: Medio Oriente: la guerra si allarga; Guerra in Medio Oriente, in fiamme una petroliera Usa nel Golfo; Iran, Libano, Kuwait, Emirati, Israele: la guerra coinvolge tutto il Medio Oriente; Chi vuole cosa nella guerra in Medio Oriente. Il sesto giorno di guerra in Medio Oriente. La Russia si smarca: L’Iran non ci ha chiesto alcun aiutoTeheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele e attaccato il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno ... dire.it Lufthansa, previsioni positive per il 2026 nonostante la guerra in Medio Oriente. Positivo il contributo di Ita agli utili del gruppo per 90 milioni di euroLufthansa, previsioni positive per il 2026 nonostante la guerra in Medio Oriente Positivo il contributo di Ita agli utili del gruppo per 90 milioni di euro. La crisi del Golfo dovuta ... ilmessaggero.it È il settimo giorno di guerra in Medio Oriente. Oltre ai tre paesi belligeranti (Stati Uniti, Israele e Iran) sono stati coinvolti, in vari modi: Libano, Siria, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Turchia, Cipro, Sri Lanka, Oman, Az - facebook.com facebook Il medio oriente chiama, l'Ucraina risponde. Nessuno al mondo ha competenze quanto Kyiv quando si parla di droni. Di @Micol_Fla x.com