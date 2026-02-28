Attacco di Usa e Israele in Iran Sadegholvaad | Il medio oriente non avrà pace finché esisteranno gas e petrolio

Nelle ultime ore, Stati Uniti e Israele hanno avviato un'importante operazione militare contro la Repubblica Islamica dell'Iran. La notizia ha attirato l'attenzione internazionale, mentre le autorità iraniane hanno commentato l'azione e le sue implicazioni. Il portavoce iraniano ha dichiarato che il Medio Oriente non avrà pace finché esisteranno risorse come gas e petrolio.

È scattata nelle scorse ore una massiccia operazione militare guidata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran. L'offensiva, che mira a smantellare le infrastrutture strategiche del Paese, segna l'escalation più grave degli ultimi decenni proprio mentre erano in corso i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Iran, il sindaco di Rimini: “Il Medio Oriente non avrà pace finché esisteranno gas e petrolio, me lo diceva mio padre sin da bambino"

La risposta iraniana all’attacco di Usa e Israele: missili su tutto il Medio OrienteLa guerra d’Iran è partita e non sarà, come non è stata a giugno, localizzata alla Repubblica Islamica.

È successo ora! USA e Israele attaccano l’Iran: proteste in tutto il paese!

Usa e Israele attaccano, Iran risponde: Medio Oriente in fiamme. Media: Forse Khamenei è morto. Araghchi: E' vivo da quel che soUsa e Israele hanno lanciato oggi sabato 28 febbraio un attacco all'Iran. Esplosioni a Teheran, ma anche a Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah, nella città di Tabriz e nella città portuale di Chabahar. Te ... adnkronos.com

Attacco Usa-Israele a Iran. Nuova ondata missili su basi Usa nel Golfo. Giallo su sorte di Khameneinuova ondata di missili iraniani contro basi Usa nel Golfo I pasdaran ha lanciato una nuova ondata di attacchi missilistici contro le basi statunitensi nel Golfo, in risposta agli attacchi israeliani ... msn.com

Attacco di USA e Israele all'Iran, gli ultimi aggiornamenti nell'analisi di Esmail Mohades. L'intervista del direttore David Filieri - facebook.com facebook

Quaranta studentesse sarebbero morte in #Iran nell’attacco di #Israele e #Usa x.com