Medicine di Gruppo Evolute Barbieri | Ausl e Regione facciano chiarezza su organizzazione e gestione del servizio

L'introduzione delle Medicine di Gruppo Evolute, chiamate Aft, sta suscitando preoccupazioni tra i medici di medicina generale e tra i cittadini. La questione riguarda la gestione delle richieste provenienti dal numero 116-117, che saranno affidate a queste strutture. Un medico ha chiesto all'Ausl e alla Regione di fare chiarezza sulla organizzazione e la gestione del servizio, senza ulteriori dettagli su modalità e tempi.

L’annunciata introduzione delle cosiddette Aft (Medicine di Gruppo Evolute), con la gestione all’interno di esse anche delle richieste provenienti dal numero 116-117 sta creando preoccupazione sia nei medici di medicina generale sia, di conseguenza, nella cittadinanza. Per questo motivo, il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Premi ai vertici dell'Ausl, Pestelli (FdI) chiede chiarezza. La Regione: "Raggiunto il 91% degli obiettivi"“La giunta chiarisca i criteri e gli obiettivi in base ai quali sono state erogate le retribuzioni di risultato a favore della dirigenza dell’Ausl... Addio a Giuseppe Barbieri: Miggiano piange l’assessore del fare e del servizioIl cordoglio del sindaco Michele Sperti e dell’Anci per la scomparsa dell’amministratore, appena 57enne: una vita dedicata al bene comune, dai lavori... Si parla di: Medici di famiglia: Contrari al 116-117 all’interno delle équipe Aft. Bolzano. Siglato accordo integrativo transitorio per i medici di base. Più medicina di gruppo e incentivi ai giovaniPrevisto il rafforzamento della medicina di gruppo e programmi per incentivare l'inserimento di giovani medici di medicina generale. Stocker: Entro settembre risolveremo la questione dei medici di ... quotidianosanita.it Medicina di gruppo, nessuno risponde al telefonoDisservizi nella medicina di gruppo di Polesella, sos dei cittadini. Interviene il sindaco Leonardo Raito. In questi giorni lamentale per le difficoltà a contattare la struttura. La medicina di gruppo ... ilrestodelcarlino.it