Addio a Giuseppe Barbieri | Miggiano piange l’assessore del fare e del servizio

La comunità di Miggiano piange la scomparsa di Giuseppe Barbieri, l’assessore di 57 anni che ha lasciato un vuoto profondo. La notizia ha colto tutti di sorpresa, lasciando il paese in lutto. Barbieri era una figura molto amata, conosciuta per il suo impegno e il suo modo di fare concreto. La sua morte ha lasciato senza parole chi ha lavorato con lui e chi lo ha conosciuto da vicino. Ora, il paese si prepara a ricordarlo e a onorarne il ricordo.

Il cordoglio del sindaco Michele Sperti e dell'Anci per la scomparsa dell'amministratore, appena 57enne: una vita dedicata al bene comune, dai lavori pubblici fino alla tutela dell'ambiente MIGGIANO – Una comunità avvolta dal silenzio e dal dolore. Si è spento a 57 anni Giuseppe Barbieri, assessore del Comune di Miggiano, figura centrale della vita politica e sociale del basso Salento. Dopo aver affrontato con estrema dignità una lunga sofferenza, Barbieri lascia un vuoto profondo non solo tra i banchi del Consiglio, ma in tutto il territorio che ha servito con dedizione per oltre un decennio. Il primo cittadino di Miggiano, Michele Sperti, ha voluto ricordare l'uomo e l'amministratore con parole cariche di commozione: "Oggi la nostra comunità è avvolta da un grande dolore.

