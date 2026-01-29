Medici al lavoro fino a 72 anni la nuova norma sulla Sanità nel Milleproroghe

Il Governo ha deciso di estendere la possibilità per i medici di continuare a lavorare fino a 72 anni. La nuova norma, inserita nel decreto Milleproroghe, permette a molti professionisti di rimanere in servizio più a lungo rispetto al passato. La misura mira a rispondere alla carenza di medici, ma ha già scatenato reazioni contrastanti tra i sindacati e gli operatori sanitari.

Il Governo ha proposto un emendamento al decreto Milleproroghe che, appunto, proroga la possibilità per i medici di continuare a lavorare fino a 72 anni. La misura risale al 2024 ed è una deroga alla legge che prevede che i medici non possano continuare a prestare servizio negli ospedali dopo aver compiuto 70 anni. Si tratta di una norma che avrebbe dovuto avere carattere straordinario, ma molte Regioni hanno chiesto al governo di rinnovarla per non aggravare ulteriormente la crisi della Sanità. Anche il prolungamento della carriera dei medici diventa un esempio del motivo per cui, ogni anno, è necessaria una legge come il decreto Milleproroghe. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Medici al lavoro fino a 72 anni, la nuova norma sulla Sanità nel Milleproroghe Approfondimenti su Milleproroghe Sanità Medici al lavoro fino a 72 anni e i pensionati possono tornare in corsia: come funziona la nuova norma I medici in Italia potranno restare in corsia più a lungo. Milleproroghe, Ciriani: "Emendamento del governo per medici a lavoro fino a 72 anni" Il governo ha depositato un emendamento al decreto Milleproroghe che riguarda i medici ospedalieri. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milleproroghe Sanità Argomenti discussi: Medici al lavoro fino a 72 anni su base volontaria, universitari esclusi dalla proroga: cosa cambia per la pensione; Milleproroghe, emendamento del governo per medici a lavoro fino a 72 anni; Milleproroghe. Medici in corsia fino a 72 anni. Stop ai docenti universitari. La scelta del Governo; Sanità, medici al lavoro fino a 72 anni anche per il 2026. Milleproroghe, medici in corsia fino a 72 anni: l’emendamento del governo per tamponare la carenza di personaleNel decreto Milleproroghe il governo deposita un emendamento che consente ai medici ospedalieri di restare al lavoro fino a 72 anni, su base volontaria ... fanpage.it Ciriani, emendamento del governo, medici a lavoro fino a 72 anniE' stato depositato l'emendamento del governo al decreto Milleproroghe per il trattenimento in servizio, su base volontaria, dei medici ospedalieri fino ai 72 anni di età. (ANSA) ... ansa.it Nel decreto Milleproroghe il governo deposita un emendamento che consente ai medici ospedalieri di restare al lavoro fino a 72 anni, su base volontaria. Ecco tutte le novità: https://fanpa.ge/G0dqZ - facebook.com facebook Ciriani: "Emendamento del governo, medici a lavoro fino a 72 anni". Depositata la modifica al decreto Milleproroghe #ANSA x.com

