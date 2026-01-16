Decreto Milleproroghe spunta una proroga per i medici ospedalieri | resteranno a lavoro fino a 72 anni

Il decreto Milleproroghe potrebbe includere una proroga per i medici ospedalieri, consentendo loro di lavorare fino a 72 anni nel 2026. Il governo sta valutando un emendamento che estende questa misura, già prevista per alcuni professionisti sanitari, per affrontare le esigenze del sistema sanitario e garantire continuità assistenziale. La decisione sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Il governo è pronto a presentare un emendamento al decreto Milleproproghe, che contiene una proroga per tutto il 2026 della norma che consente a medici e dirigenti sanitari di restare in servizio fino a 72 anni, invece che a 70. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Per i medici spunta una nuova proroga per restare a lavoro fino a 72 anni, «ma senza fare i primari.

