Mo | media ' drone israeliano sgancia una bomba sul villaggio nel Libano meridionale'

Un drone israeliano ha lanciato una bomba nel villaggio di Adaisseh, nel sud del Libano. L’attacco si è verificato ieri, senza che ci siano ancora informazioni chiare sulle conseguenze o sui danni. Le autorità libanesi stanno monitorando la situazione, mentre i residenti del villaggio vivono nel timore di ripercussioni. La tensione nella regione rimane alta, e si aspetta una risposta ufficiale da parte delle autorità libanesi e israeliane.

Beirut, 4 feb. (Adnkronos) - Un drone israeliano ha sganciato una bomba sul villaggio di Adaisseh, nel sud del Libano. Lo ha riferito il media libanese Al-Mayadeen, affiliato a Hezbollah.

