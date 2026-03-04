Nuovi raid israeliani in Libano nella notte Teheran | Controlliamo lo stretto di Hormuz

Durante la notte, l'esercito israeliano ha condotto nuovi raid in Libano, coinvolgendo aree vicine al confine. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno dichiarato di esercitare il controllo sullo stretto di Hormuz. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a vittime o danni specifici, e le operazioni militari sono state confermate da fonti ufficiali.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha il “controllo totale” dello Stretto di Hormuz, un punto di strozzatura chiave per il commercio mondiale di petrolio all’ingresso del Golfo Persico. Lo affermano i pasdaran. “Attualmente, lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo totale della Marina della Repubblica Islamica”, ha affermato Mohammad Akbarzadeh, un alto funzionario delle forze navali dell’Irgc, come riportato dall’agenzia di stampa Fars. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ieri che la Marina statunitense potrebbe scortare le petroliere “se necessario” attraverso lo stretto. Un attacco israeliano ha colpito un edificio residenziale di quattro piani nella città libanese di Baalbek, uccidendo almeno cinque persone e ferendone altre 15. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

