Processo rinviato Il motivo? Giudice e pm sono moglie e marito

Il processo sui bilanci delle Molinette è stato rinviato perché il giudice e il pm sono marito e moglie. La decisione ha sorpreso molti, visto che si trattava di un procedimento importante. La causa riprenderà in un’altra data, ma intanto si mette in dubbio la regolarità delle udienze.

Processo rinviato perché giudice e pm sono moglie e marito. Giovedì a Torino doveva avere inizio un procedimento rilevante: quello sui bilanci dell'azienda ospedaliera Molinette. Ma il giudice monocratico designato, Giulia Maccari, è entrato in aula e ha dichiarato l'astensione perché il coniuge, dal quale sarebbe separata, è il pubblico ministero che ha svolto le indagini, Mario Bendoni. Il processo è stato rinviato al 16 febbraio e riassegnato al giudice Merlino, ma la vicenda ha sollevato interrogativi. Il rinvio, infatti, ha fatto emergere una criticità che non nasce oggi. Giulia Maccari presta servizio al tribunale di Torino dal 2019, trasferita da Alessandria su legittima richiesta di ricongiungimento familiare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

Un episodio di corruzione giudiziaria mette in luce le delicate dinamiche tra potere e responsabilità nel sistema legale.

Un giudice coinvolto in un procedimento con la moglie, che agisce come tutor al pubblico ministero, viene successivamente assolto dal Consiglio superiore della magistratura, ritenendo irrilevante la situazione.

