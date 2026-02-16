Felpe e articoli con il logo falso Milano-Cortina 2026 | blitz della guardia di finanza nel Comasco

La guardia di finanza di Como ha sequestrato felpe e articoli con il logo falso Milano-Cortina 2026 perché stavano vendendo merce contraffatta. Durante un blitz in un negozio del Comasco, i finanzieri hanno scoperto numerosi prodotti con marchi falsificati legati ai Giochi Olimpici Invernali. Questa operazione si inserisce nel piano “Milano-Cortina 2026” per bloccare la vendita di articoli non autorizzati. Un responsabile è stato denunciato e la merce è stata sequestrata.

Individuate vendite online di capi contraffatti: perquisizione in un'azienda del Comasco, sequestrate felpe e stampe pronte per la vendita Nel corso delle verifiche sono emerse alcune inserzioni online relative alla vendita di magliette con il logo falso "Milano-Cortina 2026". Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di ricondurre tali vendite a un'impresa attiva nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, con sede nella conurbazione dell'area Iper Como–Artsana, una zona a forte vocazione commerciale e industriale del Comasco. Sulla base degli elementi raccolti è stata quindi trasmessa una comunicazione di notizia di reato alla procura della repubblica di Como, che ha delegato una perquisizione presso la sede della società.