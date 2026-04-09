Maxi operazione nel carcere | droga telefoni e armi rudimentali

Nella serata del 7 aprile, su disposizione della Direzione, è stata condotta un'operazione all’interno di una sezione del carcere di Ariano Irpino. Durante le operazioni sono stati trovati e sequestrati droga, telefoni cellulari e armi rudimentali. L’intera attività ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno ispezionato le celle e i locali, portando alla scoperta di sostanze e dispositivi non autorizzati.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella serata del 7 aprile, su disposizione della Direzione, sembrerebbe che sia stata condotta una brillante operazione all’interno di un’intera sezione della Casa Circondariale di Ariano Irpino. Nello specifico, gli Agenti, egregiamente coordinati dalla Comandante di Reparto e coadiuvati dalle unità cinofile della C.C. di Benevento, avrebbero ritrovato diverse quantità di sostanze stupefacenti, 4 telefoni, 1 router, 4 carica batterie, 6 cavi USB, 3 schede sim, diversi quantitativi di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina, e un punteruolo rudimentale. Ma se da una parte c’è da sottolineare il lodevole operato della Polizia Penitenziaria dell’Istituto di Ariano Irpino, dall’altra tali rinvenimenti evidenziano l’emergenza in cui versa l’attuale sistema penitenziario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maxi operazione nel carcere: droga, telefoni e armi rudimentali Leggi anche: Maxi operazione nel carcere di Mammagialla: sequestrata droga, telefoni e armi rudimentali Leggi anche: Maxi operazione nella notte al carcere di Viterbo: sequestrati cellulari, droga e armi. FdI: “Lo Stato c’è” Temi più discussi: 'Ndrangheta, maxi operazione tra Milano e la Calabria: tra gli arrestati anche l'ex ultras Marco Ferdico (già in carcere); Maxi-blitz contro la ‘ndrangheta: 54 arresti in diverse province. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico; Lanciano materiale in carcere da fuori: due arresti. Recuperati droga, cellulare e scacciacani; Droga dal Sudamerica al Salento passando per Belgio e Olanda: 38 indagati. Maxi sequestro di droga: arrestato 22enne con base nel BrescianoBlitz dei carabinieri tra Valgrosina e provincia di Brescia. Sequestrati oltre 35 chili di stupefacenti e 9mila euro in contanti. Se immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato 400mila euro. quibrescia.it Maxi operazione nel carcere Cavadonna di Siracusa: sequestrati 67 cellulari e drogaMaxi operazione della Polizia Penitenziaria all’interno del carcere Cavadonna, a Siracusa, dove sono stati effettuati controlli. newsicilia.it E' stato condannato a oltre due anni di carcere il 29enne senza fissa dimora, dal nome chiaramente italiano, arrestato a suo tempo dalla polizia britannica con l'accusa di aver rubato un anno e mezzo fa a Londra - apparentemente per caso - un ricercatissimo - facebook.com facebook Maxi operazione contro la 'ndrangheta tra la Calabria e Milano. Decine di arresti, tra cui l'ex capo ultras dell'Inter Marco Ferdico - già in carcere -, finito nell'inchiesta doppia curva. x.com