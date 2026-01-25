Maxi operazione nella notte al carcere di Viterbo | sequestrati cellulari droga e armi FdI | Lo Stato c’è

Nella notte, il carcere di Viterbo è stato oggetto di una vasta operazione di perquisizione che ha coinvolto oltre 350 agenti, unità cinofile e strumenti specializzati. Durante le attività sono stati sequestrati numerosi cellulari, droga e armi artigianali, testimonianza dell’intensa attività di controllo e sicurezza delle forze dell’ordine. Un intervento che sottolinea l’impegno dello Stato nel presidio della legalità e della sicurezza penitenziaria.

Maxi operazione e perquisizioni nel carcere di Viterbo. Nel corso della perquisizione straordinaria, che ha impiegato oltre 350 uomini e donne della Polizia Penitenziaria, con il supporto delle unità cinofile, sono stati sequestrati decine cellulari e centinaia di grammi di droga e diverse armi rudimentali. Lo rende noto Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia complimentandosi con “uomini e donne della Polizia Penitenziaria per la maxi operazione e la perquisizione straordinaria a Viterbo nella notte di ieri. Queste operazioni speciali sono la dimostrazione che lo Stato c’è, avanza ed è più forte di chi lo sfida. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Due arresti per droga e armi clandestine, sanzioni per 22mila euro e 600 grammi di droga sequestrati: maxi operazione della polizia anche nel Chietino [VIDEO]Nella recente operazione condotta nel Chietino, la polizia ha arrestato due persone per droga e armi clandestine, sequestrando circa 600 grammi di sostanze stupefacenti e coltelli a serramanico.

