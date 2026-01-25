Maxi operazione nel carcere di Mammagialla | sequestrata droga telefoni e armi rudimentali

Nella giornata di oggi, nel carcere di Mammagialla si è svolta una vasta operazione di controllo. Oltre 350 agenti della polizia penitenziaria, assistiti da unità cinofile, hanno sequestrato droga, telefoni e armi rudimentali. L’intervento ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza all’interno della struttura e prevenire attività illecite. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle autorità per il rispetto delle normative e la tutela della sicurezza pubblica.

Vasto blitz nel carcere "Nicandro Izzo". Un'operazione straordinaria che ha visto l'impiego di oltre 350 agenti della polizia penitenziaria, supportati dalle unità cinofile. Il controllo a tappeto ha portato al sequestro di telefoni cellulari, sostanze stupefacenti e armi rudimentali.

