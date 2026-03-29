Un incendio ha interessato una discoteca situata a Kehl, in Germania sud-occidentale, nei pressi di Strasburgo. Circa 750 persone sono state evacuate dal locale, che è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sono stati diffusi video che mostrano la struttura in fiamme mentre i soccorritori intervengono sul posto. La discoteca è un punto frequentato anche da turisti francesi.

Diverse centinaia di persone sono state evacuate da una discoteca a Kehl (Germania sud-occidentale), vicino a Strasburgo, un luogo popolare tra i turisti francesi, che è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’incendio è scoppiato intorno alle 3:45 del mattino e “si è poi propagato in tutto l’edificio”, hanno affermato in un comunicato. Circa 750 persone si trovavano all’interno del K Club al momento dell’incendio e sono riuscite a evacuare. Tre di loro hanno ricevuto assistenza medica. Le immagini trasmesse dai media tedeschi mostrano un enorme incendio che divorava il tetto della discoteca, che ricordava l’incendio di Capodanno in un bar nella località svizzera di Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incendio in una discoteca in Germania, evacuate 750 persone: il video della struttura avvolta dalle fiamme

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