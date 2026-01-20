tragedia di crans montana emanuele galeppini morto per aver respirato fumi tossici

Dopo tre settimane, i genitori di Emanuele Galeppini hanno ricevuto risposta sulla tragedia di Crans-Montana. Il sedicenne genovese, residente a Dubai, è deceduto per inalazione di fumi tossici durante un incendio nel locale Le Constellation. La notizia evidenzia la gravità dell’incidente e le conseguenze di un evento improvviso e tragico.

È arrivata dopo tre settimane l'attesa risposta per i genitori di Emanuele Galeppini. Il sedicenne genovese, che viveva da anni a Dubai, è morto per asfissia da inalazione di fumi tossici durante l'incendio scoppiato nel locale Le Constellation di Crans-Montana. La conferma arriva dagli esami diagnostici e dall'autopsia disposti dalla Procura di Roma, che ha affidato gli accertamenti ai consulenti Sabina Strano Rossi, Fabio Di Giorgio e Antonio Oliva. Le analisi hanno stabilito che il ragazzo ha perso la vita a causa dell'inalazione dei fumi sprigionati dall'incendio, escludendo altre cause traumatiche.

La tragedia di Crans Montana: Emanuele Galeppini è morto per asfissiaLa tragedia di Crans-Montana ha coinvolto Emanuele Galeppini, sedicenne di Genova e talento del golf.

Tragedia di Crans-Montana, l'addio a Emanuele Galeppini a Genova: "Diteci come è morto"Genova piange la perdita di Emanuele Galeppini, 16 anni, tra le vittime del tragico incendio nel locale

