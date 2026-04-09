Incendio all' allevamento la nube nera non fa paura | esclusi fumi tossici e nessun animale tra le fiamme

Un incendio ha coinvolto un allevamento situato tra Meldola, Forlimpopoli e la periferia di Forlì, causando una colonna di fumo nero visibile nel cielo per diverse ore. Secondo le autorità, i fumi prodotti non sono tossici e nessun animale è rimasto coinvolto nel rogo. La presenza di fumo ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che hanno assistito alla scena senza segnalare danni o emergenze sanitarie.

La densa colonna di fumo nero che per ore si è stagliata sopra il cielo tra Meldola, Forlimpopoli e la periferia di Forlì ha generato una forte preoccupazione tra i residenti. Tuttavia, i rilievi effettuati dopo il rogo che ha colpito all'allevamento di San Colombano portano notizie rassicuranti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Pauroso incendio alla Biennale di Venezia: le immagini della nube nera sulla laguna (video) Nube nera per l'incendio nel capannone: 3 a processoTre persone sono state rinviate a giudizio per l’incendio doloso avvenuto all’interno della Sapa di Airola. Temi più discussi: Meldola, incendio all’allevamento di galline ovaiole, animali in salvo VIDEO; Grosso rogo all'alba, fiamme in un allevamento: sei squadre di Vigili del Fuoco sul posto; Maxi incendio in un capannone per animali: la struttura avvolta dalle fiamme; Incendio in un capannone per animali nel Forlivese. Meldola, incendio all’allevamento di galline ovaiole, animali in salvo VIDEODalle 6 di questa mattina, le squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono impegnate nel comune di Meldola, in località San Colombano, ... corriereromagna.it Grosso incendio all’allevamento, intervengono i Vigili del fuocoDalle 6 di questa mattina, i Vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono impegnati nel comune di Meldola, in località San Colombano, per l’incendio di un capannone adibito all’allevamento di animali. Lo ... corrierecesenate.it Spaventoso #incendio in un'azienda agricola a #Campogalliano – Video x.com Auto in fiamme vicino a un’abitazione: indagini sulle cause dell’incendio Maracalagonis, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area - facebook.com facebook