Giffoni Innovation Hub lancia una nuova residenza artistica internazionale | tutte le informazioni

Giffoni Innovation Hub annuncia una nuova residenza artistica internazionale a Calascio. Dopo il successo del Calascio Innovation Playground di cinque mesi fa, l’organizzazione torna nella piccola frazione abruzzese dal 12 al 14 febbraio 2026. L’obiettivo è creare un’occasione di scambio tra artisti di diversi Paesi, inserita nel progetto PNRR “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”. L’evento si inserisce in un percorso di innovazione e creatività, con l’intento di valorizzare il territorio e le sue potenzial

La residenza coinvolgerà 15 studenti internazionali dell’Erasmus Student Network (ESN L’Aquila), provenienti da Lituania, Albania, Libano, Iran, India, Pakistan, Kashmir, Rwanda, Spagna e Romania, e formatori specializzati; sarà ospitata presso il Convento di Santa Maria delle Grazie, struttura attrezzata per attività di co-design, workshop e ospitalità. I partecipanti lavoreranno tra la Rocca di Calascio, il borgo storico e gli spazi pubblici del paese. Un'attività di co-creazione che sfrutta metodologie di Open Innovation, sviluppata in collaborazione con Chaos League, collettivo di designer e formatori che da più di trent'anni opera in Italia, Svezia, Inghilterra, Tunisia e Polonia.🔗 Leggi su Today.it

