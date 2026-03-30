Annagaia Marchioro al Teatro Toniolo con Fulminata La speranza è l’ultima a morire

Da veneziatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 31 marzo alle ore 21, il Teatro Toniolo di Mestre ospiterà uno spettacolo della stagione “I Comici” organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia e Dalvivo Eventi. Sul palco si esibirà Annagaia Marchioro con lo spettacolo intitolato “Fulminata. La speranza è l’ultima a morire”.

Martedì 31 marzo, alle ore 21, nuovo appuntamento al Teatro Toniolo di Mestre con la stagione de “I Comici”, organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia e Dalvivo Eventi: Annagaia Marchioro porta sul palco Fulminata. La speranza è l’ultima a morire, per la regia di Teresa Mannino. Annagaia Marchioro presenta una storia intima e scanzonata che racconta la vita complicata di una donna entusiasta e piena di desideri. Mentre corre per inseguire i propri sogni, le si chiudono solo porte in faccia. E, se è vero che quando si chiude una porta, si apre un portone, è anche vero che il portone in faccia fa anche più male. Le piace sognare a occhi aperti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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