L’attore e comico ha denunciato di aver perso 1,5 milioni di euro a causa di una truffa. Negli ultimi tempi, sui social, ha condiviso aggiornamenti sui suoi progetti, ma anche commenti critici nei confronti di chi considera responsabile della vicenda. La vicenda sta attirando l’attenzione di molti, con alcune persone che si sono fatte avanti per commentare la situazione.

Maurizio Battista ha subito una trasformazione social. Non soltanto aggiornamenti sui suoi tanti progetti e spettacoli teatrali, ma anche sfoghi e frecciatine sibilline. Non fa nomi ma lascia trapelare una grande amarezza. Qualcosa è accaduto nel suo privato e i fan hanno iniziato a preoccuparsi. In alcuni casi si è descritto come un cacciatore a caccia di uno sciacallo. Ha raccontato qualche storiella che, non serviva un detective per arrivarci, svelava uno spinoso caso che ha travolto il suo quotidiano. Una vicenda che ha infine visto coinvolto anche il programma Le Iene. Maurizio Battista e lo sciacallo. Cos’è successo a Maurizio Battista? Guardando i suoi ultimi video è possibile scoprire delle accuse più che velate. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maurizio Battista truffato, ha perso 1,5 milioni di euro: chi è lo sciacallo

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