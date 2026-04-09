Il comico Maurizio Battista denunciato per stalking dall' ex manager

Il comico Maurizio Battista è stato accusato dall'ex manager di aver messo in atto comportamenti persecutori, portando alla denuncia per stalking. L'ex manager ha inoltre contestato a Battista il reato di diffamazione aggravata. La vicenda si è sviluppata nel corso delle ultime settimane e ha portato all'apertura di un procedimento legale. La notizia è stata riportata dai media locali e sta suscitando attenzione nel mondo dello spettacolo.