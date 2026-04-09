Il comico Maurizio Battista denunciato per stalking dall' ex manager
Il comico Maurizio Battista è stato accusato dall'ex manager di aver messo in atto comportamenti persecutori, portando alla denuncia per stalking. L'ex manager ha inoltre contestato a Battista il reato di diffamazione aggravata. La vicenda si è sviluppata nel corso delle ultime settimane e ha portato all'apertura di un procedimento legale. La notizia è stata riportata dai media locali e sta suscitando attenzione nel mondo dello spettacolo.
Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. Nei confronti del comico romano viene anche chiesta una misura interdittiva. Il caso riguarda alcuni video pubblicati da Battista sui suoi profili social in cui, senza mai fare il nome di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Maurizio Battista denunciato per stalking, il comico risponde. Lo scontro con l’ex manager e il milione di euro sparito: i video che lo inguaianoIl comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.
Maurizio Battista, l’ex manager lo denuncia per stalking: «Video diffamatori, intervenga il giudice»
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Il comico Maurizio Battista denunciato per stalking dall'ex managerIl comico romano Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. ansa.it
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