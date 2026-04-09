Un noto comico è stato denunciato dal suo ex manager, con accuse di stalking e diffamazione aggravata. La denuncia è stata presentata da un uomo che ha lavorato con lui in passato. Il comico ha risposto pubblicamente con parole dure, rivendicando la sua posizione e criticando l’ex manager. La vicenda è attualmente oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti.

Il comico accusato di diffamazione aggravata dopo una serie di video sui social. La sua replica: "Mi hai rubato" Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. Nei confronti del comico romano viene anche chiesta una misura interdittiva. Il caso riguarda alcuni video pubblicati da Battista sui suoi profili social in cui, senza mai fare il nome di Censi e riferendosi ad “uno sciacallo”, accusa l’ex impresario di avergli sottratto circa un milione e mezzo di euro. Nell’atto si spiega che lo stesso Battista avrebbe presentato una denuncia contro l’ex manager. “Una iniziativa rivendicata in una mail inviata dal comico ai consiglieri comunali di Canterano, in provincia di Roma, dove sono assessore e vicesindaco”, aggiunge l’ex impresario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maurizio Battista denunciato dal suo ex manager per stalking e diffamazione aggravata. Il comico replica: “Gobbo da quattro soldi di me**a, mi hai rubato”

Maurizio Battista denunciato per stalking, il comico risponde. Lo scontro con l’ex manager e il milione di euro sparito: i video che lo inguaianoIl comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.

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Roma, il comico Maurizio Battista denunciato dall'ex manager per stalking e diffamazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, il comico Maurizio Battista denunciato dall'ex manager per stalking e diffamazione ... tg24.sky.it

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Il comico Maurizio Battista denunciato per stalking e diffamazione dall'ex manager. L'artista lo accusa via social di avergli sottratto un milione di euro #ANSA - facebook.com facebook