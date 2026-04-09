L'ex manager di Maurizio Battista, Fabio Censi, ha deciso di presentare una denuncia contro il comico, accusandolo di stalking e diffamazione. La vicenda riguarda presunti comportamenti che Censi avrebbe subito dal noto artista, portando le autorità a intervenire nel procedimento legale. La disputa tra le due figure si svolge in ambito giudiziario, con le parti che hanno fornito le proprie versioni degli eventi.

Stalking e diffamazione aggravata. È il nuovo capitolo della lunga vicenda dello “sciacallo” e del “cacciatore” che da tempo il comico Maurizio Battista sta portando avanti a colpi di reel su Instagram. Ora il suo ex manager Fabio Censi, scopertosi il destinatario dei contenuti divenuti virali sui social, ha deciso di denunciare. Pur senza fare nomi e cognomi, Battista nei suoi video accusa Censi di avergli sottratto un milione e mezzo di euro. La denuncia per stalking e diffamazione aggravata Le accuse di Maurizio Battista all'ex manager La versione di Fabio Censi La denuncia per stalking e diffamazione aggravata Ansa riporta che Fabio Censi, ex manager del comico Maurizio Battista, ha depositato una denuncia contro Maurizio Battista attraverso il suo avvocato Pietro Nicotera per diffamazione e stalking. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maurizio Battista definisce "sciacallo" l'ex manager Fabio Censi, lui lo denuncia per stalking e diffamazione

Maurizio Battista denunciato dall’ex impresario per stalking e diffamazione(Adnkronos) – Maurizio Battista denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.

Maurizio Battista denunciato per stalking, il comico risponde. Lo scontro con l’ex manager e il milione di euro sparito: i video che lo inguaianoIl comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.

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