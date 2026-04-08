Martedì mattina, alle 11:00, si sfideranno sul Court des Princes Matteo Berrettini e Joao Fonseca, aprendo il programma di Monte Carlo. Berrettini, che mercoledì ha vinto contro Daniil Medvedev con un doppio 6-0, sembra a suo agio in questo orario. Non ci sono ancora dettagli sulle quote delle scommesse, ma si preannuncia una partita interessante tra i due tennisti.

Matteo Berrettini e Joao Fonseca apriranno il programma sul Court des Princes alle 11:00 di mattina, un orario che deve piacere all’azzurro visto che mercoledì alla stessa ora ha prodotto una prestazione incredibile contro Daniil Medvedev, travolgendolo con un doppio 6-0. A prescindere dal fatto che fosse solo un match di secondo turno, e che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Berrettini – Joao Fonseca, Monte Carlo 09-04-2026

Pronostico e quote Joao Fonseca – Gabriel Diallo, Monte Carlo 06-04-2026Joao Fonseca e Gabriel Diallo si affronteranno sul Court des Princes nel pomeriggio di Pasquetta, più o meno a partire dalle 14:30.

Pronostico e quote Daniil Medvedev – Matteo Berrettini, Monte Carlo 08-04-2026Daniil Medvedev e Matteo Berrettini apriranno il programma di mercoledì sul “Ranieri III” dunque alle 11 del mattino.

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Pronostico Matteo Berrettini-Daniil Medvedev: grande sfida di tennis al 2° turno del ATP Montecarlo 2026Pronostico Berrettini-Medvedev 8 aprile 2026. Analisi, quote, guida tv e scommesse tennis, 2° turno ATP Montecarlo Master 1000. betitaliaweb.it

Matteo Berrettini commenta l’incredibile vittoria contro Medvedev a Montecarlo: Una delle mie migliori partite di sempreSi fa fatico a crederlo. Matteo Berrettini ha sbalordito il mondo del tennis con un risultato che ha travolto il numero 10 del ranking, Daniil Medvedev, ... oasport.it

A domani Matteone e complimenti ancora matberrettini - facebook.com facebook

Dopo il doppio 6-0 a Daniil Medvedev, Matteo Berrettini ha un solo pensiero: chiedere scusa a Carlo Verdone, che di recente aveva raccontato l'amicizia che lo lega al tennista russo x.com