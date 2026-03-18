A Miami, Matteo Berrettini e Elisabetta Cocciaretto hanno iniziato le loro partite nel torneo di tennis, mentre Joao Fonseca è coinvolto in un caso che ha attirato l’attenzione. La giornata di incontri prosegue con diverse sfide in programma, anche se tutto è ancora da confermare. Gli eventi si svolgono nel contesto di un torneo internazionale, con giocatori e protagonisti pronti a scendere in campo.

Signore e signori, a Miami è in programma una nuova giornata di incontri, anche se il condizionale resta d’obbligo. Le previsioni meteorologiche, infatti, non promettono nulla di buono. La pioggia è stata finora la vera protagonista del torneo, al punto che anche Jannik Sinner, arrivato ieri in Florida dopo il trionfo a Indian Wells, è stato costretto a interrompere l’allenamento a causa della perturbazione. Le precipitazioni hanno avuto conseguenze anche sull’impianto principale, l’Hard Rock Stadium, dove si sono registrati alcuni danni. Per questa ragione oggi non si disputeranno match sul campo centrale: l’organizzazione ha riprogrammato 15 dei 16 incontri previsti, distribuendoli sugli altri campi e lasciando inutilizzata la struttura che ospita i Miami Dolphins. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto a Miami. Lo strano caso di Joao Fonseca

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