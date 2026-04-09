Il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono strettamente collegati da valori di convivenza democratica. Ha inoltre affermato che l’alleanza atlantica rappresenta un interesse comune per entrambe le parti e che è fondamentale mantenere un dialogo collaborativo con altri grandi soggetti internazionali. Secondo il suo punto di vista, le ragioni storiche di questa alleanza stanno rafforzandosi nel tempo.

“L’alleanza atlantica è interesse di entrambe le sponde, sia Usa che Ue, si tratta di avere soggetti nel dialogo, si spera sempre collaborativo con altri grandi soggetti, è interesse bilaterale e sono convinto che le sue ragioni storiche si vanno accrescendo e non diminuendo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella conferenza stampa al termine dell’incontro con il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel al Castello di Praga. “Quando nacque la Nato è nata essenzialemte per contenere l’offensiva dell’Unione sovietica ma anche con una visione più ampia sul futuro – ha spiegato -, l’idea che il mondo sia organizzato in grandi soggetti internazionali, infatti a Usa e Russia si sono affiancati altri protagonisti: Cina, India e altri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mattarella: ‘Usa e UE indissolubilmente legati da valori di convivenza democratica’

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