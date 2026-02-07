Un risotto per l’amico americano | Usa e Ue con gli stessi valori
La premier Giorgia Meloni ha passato più di due ore a tavola con il vicepresidente Usa, Joe Biden, nella prefettura di Milano. Un pranzo lungo e informale, durante il quale hanno parlato di temi condivisi tra Italia e Stati Uniti, e di come i loro Paesi si confrontano sui valori comuni. L’incontro si è svolto in un’atmosfera tranquilla, lontano dai riflettori, ma con un messaggio chiaro: Italia e Usa sono sulla stessa lunghezza d’onda.
Milano-Cortina Bilaterale tra Meloni e J.D. Vance dopo le pretese sull’Artico. Sul tavolo i dossier internazionali, a partire da Iran e Venezuela. A Palazzo Chigi in corso ulteriori limature al dl securitario. La premier alla stazione di Rogoredo: «Presto in strada altri 12mila nuovi carabinieri» Milano-Cortina Bilaterale tra Meloni e J.D. Vance dopo le pretese sull’Artico. Sul tavolo i dossier internazionali, a partire da Iran e Venezuela. A Palazzo Chigi in corso ulteriori limature al dl securitario. La premier alla stazione di Rogoredo: «Presto in strada altri 12mila nuovi carabinieri» Oltre due ore di confronto, a pranzo, seduti nelle sale della prefettura di Milano. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
