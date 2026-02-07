Un risotto per l’amico americano | Usa e Ue con gli stessi valori

La premier Giorgia Meloni ha passato più di due ore a tavola con il vicepresidente Usa, Joe Biden, nella prefettura di Milano. Un pranzo lungo e informale, durante il quale hanno parlato di temi condivisi tra Italia e Stati Uniti, e di come i loro Paesi si confrontano sui valori comuni. L’incontro si è svolto in un’atmosfera tranquilla, lontano dai riflettori, ma con un messaggio chiaro: Italia e Usa sono sulla stessa lunghezza d’onda.

Meloni e Vance hanno rafforzato i legami tra Italia e Stati Uniti.

