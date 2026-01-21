Il convegno di Nazione Futura analizza il possibile patto tra Usa e Ue sulla tecnologia, un accordo che mira a proteggere i valori occidentali. Tra geopolitica e innovazione, si discutono le sfide e le opportunità di un’intesa che punta a rafforzare la competitività senza compromettere libertà e regole condivise. Un approfondimento sul ruolo strategico della collaborazione transatlantica nel contesto attuale.

Il patto atlantico corre sul filo della tecnologia. Geopolitica e innovazione, potenza e libertà, regole e competitività. È lungo questa faglia – sempre più decisiva – che si è mosso il confronto ospitato ieri al Centro Studi Americani, dove il dibattito sulla “filiera tecnologica nelle relazioni transatlantiche” ha incrociato una domanda di fondo tutt’altro che accademica: l’Occidente è ancora capace di fare sistema, anche e soprattutto sul terreno più sensibile, quello della tecnologia? Un interrogativo che diventa politico nel momento in cui, come ha ricordato in apertura la vicedirettrice del Csa Giusy De Sio, l’evento tocca i due assi portanti dell’attività dell’istituto: la geopolitica e l’innovazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un patto Usa-Ue sulla tecnologia per salvare i valori occidentali. Il convegno di Nazione Futura

Leggi anche: Valori UE in classe, 6 attività didattiche pronte all’uso per la scuola primaria e secondaria: dai porti europei ai valori dell’UE nell’era digitale

Leggi anche: L’asse Usa-Russia contro l’Ue: «È il nuovo patto Ribbentropp-Molotov»

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Accordo Ue-Mercosur: un patto politico per arginare gli Usa; L'Ue firma l'accordo con i Paesi del Mercosur: ecco cosa c'è in ballo (e cosa ci aspetta ora); Fact-checking: l'Ue può difendere la Groenlandia da un attacco Usa?; Patto Ue-Usa, il compromesso che ha congelato la guerra dei dazi.

Un patto Usa-Ue sulla tecnologia per salvare i valori occidentali. Il convegno di Nazione FuturaIl patto atlantico corre sul filo della tecnologia. Geopolitica e innovazione, potenza e libertà, regole e competitività. È lungo questa faglia – sempre più decisiva – che si è mosso il confronto ospi ... formiche.net

Dal 15% ai 750 miliardi investiti, il patto Ue-UsaUna polizza assicurativa nella visione di Bruxelles, un accordo colossale che fa la storia nella narrazione dell'America First. ansa.it

A Napoli si rafforza la collaborazione tra magistratura e soccorso tecnico. Leggi articolo completo https://cronacadinapoli.it/2026/01/napoli-patto-tra-procura-e-vigili-del-fuoco-la-tecnologia-al-servizio-della-legalita/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook - facebook.com facebook