Con il Digital Markets Act l’Europa torna arbitro credibile dei mercati digitali

Il Digital Markets Act rappresenta un passo importante nell’ambito della regolamentazione dei mercati digitali europei. Con questa normativa, l’Unione Europea si propone di creare un quadro più equilibrato, limitando il potere delle grandi piattaforme e favorendo una concorrenza più equa. Questa legge mira a garantire trasparenza e tutela per utenti e aziende, rafforzando il ruolo di arbitro credibile nel settore digitale.

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha preso in mano il settore digitale con una serie di leggi senza precedenti, tra cui spicca il Digital Markets Act (DMA), pensato per limitare il potere dei cosiddetti “ gatekeeper ”, le grandi piattaforme che controllano l’accesso ai mercati online. Relatore del provvedimento è Andreas Schwab, eurodeputato tedesco del PPE, che spiega come questa legge possa cambiare davvero le regole del gioco. Secondo Schwab, «i mercati digitali cambiano a una velocità tale che le autorità non riuscivano più a individuare abusi di posizione dominante: le piattaforme erano sempre due passi avanti». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

