Sigonella una questione di sovranità ma l’Europa deve parlare con una voce sola L’opinione di Tricarico

Da formiche.net 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 marzo, le autorità italiane hanno negato agli Stati Uniti l’autorizzazione a utilizzare la base aerea di Sigonella. La questione riguarda la sovranità nazionale e il controllo delle strutture militari sul territorio. Diversi rappresentanti europei hanno sottolineato l’importanza di un’unità di intenti tra gli stati membri riguardo alle decisioni che coinvolgono le basi militari e le relazioni con gli alleati.

Negando agli Stati Uniti l’autorizzazione a usare la base aerea di Sigonella lo scorso 27 marzo, l’Italia avrebbe dato una svolta a un atteggiamento fin troppo accondiscendente nei confronti di Donald Trump, ma si tratta di una goccia nel mare dell’operazione Epic Fury, che proseguirà senza interruzioni. L’episodio, piuttosto, dovrebbe far riflettere sulla necessità di risposte più forti e più coese da parte degli Stati europei, forse troppo concentrati ad Est e troppo poco verso Sud. Così il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, nell’intervista rilasciata ad Airpress. Generale, partiamo dalla decisione di negare l’utilizzo della base di Sigonella. 🔗 Leggi su Formiche.net

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