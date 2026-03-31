Sigonella una questione di sovranità ma l’Europa deve parlare con una voce sola L’opinione di Tricarico

Il 27 marzo, le autorità italiane hanno negato agli Stati Uniti l’autorizzazione a utilizzare la base aerea di Sigonella. La questione riguarda la sovranità nazionale e il controllo delle strutture militari sul territorio. Diversi rappresentanti europei hanno sottolineato l’importanza di un’unità di intenti tra gli stati membri riguardo alle decisioni che coinvolgono le basi militari e le relazioni con gli alleati.

Negando agli Stati Uniti l’autorizzazione a usare la base aerea di Sigonella lo scorso 27 marzo, l’Italia avrebbe dato una svolta a un atteggiamento fin troppo accondiscendente nei confronti di Donald Trump, ma si tratta di una goccia nel mare dell’operazione Epic Fury, che proseguirà senza interruzioni. L’episodio, piuttosto, dovrebbe far riflettere sulla necessità di risposte più forti e più coese da parte degli Stati europei, forse troppo concentrati ad Est e troppo poco verso Sud. Così il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, nell’intervista rilasciata ad Airpress. Generale, partiamo dalla decisione di negare l’utilizzo della base di Sigonella. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sigonella una questione di sovranità, ma l’Europa deve parlare con una voce sola. L’opinione di Tricarico Articoli correlati Board of Peace, l’Europa deve parlare con una voce solaL’organismo vende “pace” ma impone condizioni: quota d’ingresso, club selettivo, leadership a vita di Trump. Leggi anche: Ucraina: Tajani, 'Europa deve parlare con voce unica' Altri aggiornamenti su Sigonella una questione di sovranità ma... Temi più discussi: Sigonella, Italia dice no agli Usa: da Crosetto alla crisi del 1985; Nato: l'interpellanza urgente del M5S sulla base di Sigonella. Intervista ad Arnaldo Lomuti (27.03.2026); L’Italia nega agli USA la base di Sigonella; Nei piani di Trump, lo sbarco a Kharg. Sigonella una questione di sovranità, ma l’Europa deve parlare con una voce sola. L’opinione di TricaricoNegando agli Stati Uniti l’autorizzazione a usare la base aerea di Sigonella lo scorso 27 marzo, l’Italia avrebbe dato una svolta a un atteggiamento fin troppo accondiscendente nei confronti di Donald ... formiche.net Quella di Sigonella è una decisione che guarda al consenso. La versione di PelandaIl diniego italiano all’uso della base di Sigonella si inserisce più in una dinamica procedurale che in una rottura politica. Mentre sullo.. formiche.net L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base militare di Sigonella “perché non era stata avvertita” in anticipo. A rivelarlo è stato, nella mattinata del 31 marzo, il Corriere della Sera sul proprio sito internet. Fonti informate hanno confermato poco dopo all’ - facebook.com facebook L'Italia ha vietato l'uso della base di Sigonella agli Stati Uniti: "Fuori dal quadro Nato serve autorizzazione”. Conversazione con Leonardo Tricarico, già capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare. x.com