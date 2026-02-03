Jovanotti è commendatore della Repubblica L’incontro con Mattarella e la visita al Quirinale | Sono felice

Jovanotti ha incontrato oggi il presidente Mattarella al Quirinale. L’artista toscano ha detto di essere felice e di aver ringraziato il presidente per l’onorificenza di commendatore della Repubblica ricevuta nei giorni scorsi. L’incontro è durato pochi minuti, ma lui si è mostrato soddisfatto e onorato di ricevere questo riconoscimento.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – "Sono andato a ringraziare il presidente Mattarella perché nei giorni scorsi ho ricevuto l'onorificenza a commendatore della Repubblica ". Jovanotti, sulle note di Ragazzo Fortunato, ha postato sui social le immagini che lo ritraggono in visita al palazzo del Quirinale, insieme alla moglie Francesca e alla figlia Teresa. L'incontro con il presidente Mattarella. Tra le immagini che scorrono nelle stanze e nei corridoi, anche una foto con Mattarella. "È stato un brevissimo incontro, una stretta di mano con il presidente al quale ho anche chiesto che doveri comporta la nomina.

