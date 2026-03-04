Terremoto a Catania forte scossa avvertita anche ad Augusta

Oggi alle 7.05 a Catania si è verificata una forte scossa di terremoto che è stata avvertita anche ad Augusta. La terra ha tremato per alcuni secondi, creando momenti di paura tra i cittadini. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti, ma l’evento ha suscitato preoccupazione tra le persone presenti nella zona. La scossa è stata percepita in diverse parti della città.

(Adnkronos) – Momenti di paura, oggi 4 marzo poco dopo le 7.05 a Catania, quando la popolazione ha avvertito una forte scossa di terremoto. Il sisma è stato avvertito anche in diversi paesi etnei e anche ad Augusta. Magnitudo provvisoria secondo le stime dell'Ingv è tra 4,1 e 4,6.