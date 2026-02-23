Quando l’alta formazione musicale incontra la bellezza | masterclass di flauto e ottavino a Vigoleno

Una masterclass di flauto e ottavino porta artisti e appassionati nel Borgo di Vigoleno dal 27 febbraio al 1° marzo 2026. La causa dell’evento è l’interesse crescente per la musica classica e la voglia di condividere competenze tra professionisti e studenti. I partecipanti avranno l’opportunità di perfezionare le proprie tecniche in un ambiente storico e suggestivo. L’iniziativa si inserisce in un calendario ricco di appuntamenti culturali nel borgo.

Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 il Borgo di Vigoleno diventerà sede di un'importante iniziativa di alta formazione musicale. Nasce infatti "Vigoleno in Musica - Il respiro del Borgo", un progetto promosso dalla Fondazione I Musici di Parma nell'ambito delle attività della propria Accademia. Le Masterclass saranno, infatti, guidate da Marco Zoni e Francesco Guggiola, rispettivamente Primo Flauto e Ottavino dell'Orchestra del Teatro alla Scala. L'obiettivo è quello di offrire un percorso strutturato di perfezionamento, capace di coniugare rigore tecnico, visione artistica e crescita professionale.