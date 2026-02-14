Martina Miliddi | la verità sul rapporto con Stefano De Martino e il paragone con Samira Lui

Martina Miliddi ha fatto notizia perché il suo rapporto con Stefano De Martino ha suscitato molte curiosità, a causa delle recenti dichiarazioni sui loro incontri. La ballerina ha spiegato di aver mantenuto un rapporto professionale e di non aver mai avuto rapporti personali con il conduttore, nonostante alcune voci diffusesi sui social. Nel frattempo, il suo nome viene spesso accostato a quello di Samira Lui, con cui viene confrontata sui social e nelle discussioni tra fan. Martina sta anche partecipando come ospite fisso nel programma di prima serata, un ruolo che le permette di farsi conoscere meglio dal pubblico.

Da ex allieva di Amici a presenza fissa del prime time, Martina Miliddi sta vivendo il suo momento d'oro. Ad Affari Tuoi i suoi interventi danzati hanno trasformato il "pacco Ballerina" in un piccolo momento di spettacolo, davanti a una platea serale che arriva a sfiorare i cinque milioni di spettatori. E, insieme alla visibilità, sono arrivate anche le curiosità sui dietro le quinte, dal rapporto col padrone di casa Stefano De Martino fino a quello con Samira Lui, collega e "competitor" su Canale 5, nella stessa identica fascia.

Stefano De Martino e Martina Miliddi tornano a far parlare di loro.

