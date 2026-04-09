Martina Miliddi ha recentemente parlato di Stefano De Martino, definendolo una persona speciale e dichiarando di essere debitrice nei suoi confronti. Ha anche espresso grande ammirazione e stima per Samira Lui. In un’intervista, ha condiviso un pensiero sul suo papà Antonio, affermando di credere che da qualche parte ci sia lui a proteggerla dall’alto.

Un angelo che la sorveglia dall’alto: “Credo che da qualche parte ci sia mio papà Antonio a proteggermi. È morto quando avevo appena 9 anni. Lui c’è, lo percepisco”. E un compagno (professionale) di viaggio: “ Stefano è stato giudice nel serale di Amici, ai tempi in cui ero concorrente. È una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice ”. Affari suoi, affari nostri. Martina Miliddi – talento sbocciato a Cagliari, 25 anni, i primi passi davanti al grande pubblico mossi con Maria De Filippi e Fiorello – è la ballerina del momento con il grande successo dei suoi intermezzi su Rai 1, palco nazionalpopolare di Affari Tuoi, padrone di casa Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Martina Miliddi: “Stefano De Martino è speciale, gli sono debitrice. Samira Lui? L’ammiro e la stimo enormemente”

Martina Miliddi, la rivelazione di Affari Tuoi: “Stefano De Martino? Gli sono debitrice...”La sfida del preserale ormai non è più tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: i riflettori sono tutti puntati su Samira Lui e Martina Miliddi.

Leggi anche: Martina Miliddi: la verità sul rapporto con Stefano De Martino e il paragone con Samira Lui

Martina Miliddi: «Io e Stefano De Martino Ci vogliamo bene. Mi sento protetta da lui»

Temi più discussi: Martina Miliddi dopo Affari Tuoi: De Martino mi protegge. E svela la verità su Samira Lui; Ho preso il primo volo per lui: Martina Miliddi si confessa sul rapporto con Stefano De Martino; Martina Miliddi su Stefano De Martino: Mi sento protetta. Le parole su Samira; Martina Miliddi, ecco chi è il fidanzato Spillo: età, tv e carriera.

Martina Miliddi su Stefano De Martino: «Ci vogliamo bene, sono onorata di lavorare con lui»La ballerina è grata al conduttore che le ha dato la possibilità di lavorare insieme ad Affari Tuoi. Ecco cosa ha detto di lui (e come si sono conosciuti) ... iodonna.it

Martina Miliddi: «Io e Stefano De Martino? Ci vogliamo bene. Mi sento protetta da lui»Martina Miliddi dallo scorso gennaio - come scrive il settimanale Oggi - ha rinvigorito Affari tuoi,nella battaglia infinita per gli ascolti contro La ruota della fortuna. Ma ... ilmessaggero.it

Martina Miliddi si racconta, dal paragone con Samira Lui alle voci sul flirt con De Martino: «Mi fa sentire protetta» L’ingresso nel programma di Rai1 della ballerina cagliaritana ha contribuito al rilancio sul fronte degli ascolti - facebook.com facebook