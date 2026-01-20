Il nuovo libro di Beppe Convertini che ha incantato Martina Franca

Il nuovo libro di Beppe Convertini, presentato a Martina Franca, offre uno sguardo sulle tradizioni e i territori italiani. Attraverso testimonianze, riflessioni e momenti condivisi, l’opera approfondisce le radici culturali del nostro Paese. L’evento ha coinvolto la comunità locale, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio culturale italiano in modo autentico e rispettoso.

Nel cuore di Martina Franca, un evento pubblico ha raccontato tradizioni, territori e radici culturali attraverso un volume che attraversa l'Italia autentica, unendo testimonianze istituzionali, riflessioni personali, musica e partecipazione collettiva. Un incontro istituzionale tra cultura e territorio. Nel tardo pomeriggio di lunedì 19 gennaio, alle 18, il Palazzo Ducale ha accolto il pubblico nella Sala Consiliare di Martina Franca per un appuntamento dedicato alla cultura. Protagonista della serata è stato il volume Il Paese delle tradizioni, firmato da Beppe Convertini.

