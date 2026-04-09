Martina Franca bene confiscato finanziato progetto da un milione per il riuso sociale

Un immobile confiscato alla criminalità organizzata nel Comune di Martina Franca sarà riutilizzato a fini sociali grazie a un progetto finanziato dalla Regione Puglia. Il progetto, del valore di un milione di euro, prevede interventi di riuso e recupero dell’immobile, che è stato messo a disposizione delle autorità locali. La gestione dell’intervento è affidata alle istituzioni comunali, che si occuperanno delle attività previste.

Tarantini Time Quotidiano Finanziato dalla Regione Puglia il progetto del Comune di Martina Franca per il riutilizzo a fini sociali di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Il Comune rientra tra i 13 enti pugliesi ammessi al finanziamento nell’ambito dell’avviso “Puglia Beni Comuni”, ottenendo risorse per la ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile, situato nel centro urbano. La struttura, in passato utilizzata come discoteca, pub, bar e ristorante, sarà trasformata in uno spazio polifunzionale per giovani denominato “CAP 74015 – Centro di Arti Performative”. Il progetto prevede la realizzazione di un hub inclusivo dedicato ad attività musicali, teatrali, cinematografiche e motorie, oltre a percorsi di formazione, orientamento al lavoro, coworking sociale e didattica post-scolastica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca, bene confiscato, finanziato progetto da un milione per il riuso sociale Martina Franca, bene confiscato alla criminalità destinato all’accoglienza di donne fragiliTarantini Time QuotidianoUn immobile confiscato alla criminalità organizzata e acquisito al patrimonio comunale sarà utilizzato per accogliere donne... Martina Franca: bene confiscato alla criminalità organizzata, concesso per la tutela di donne in difficoltà ComuneDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Un immobile confiscato alla criminalità organizzata, acquisito al patrimonio comunale,... Temi più discussi: Martina Franca, ok progetto riutilizzo immobile confiscato alla mafia; Beni confiscati ai clan, 11 milioni per 13 progetti in Puglia. Dove c’erano le mafie, torna la comunità; Bene confiscato rinasce a Martina Franca: ex discoteca diventa hub per giovani. Martina Franca, ex discoteca confiscata sarà spazio per ragazziEx discoteca confiscata alla criminalità organizzata diventerà uno spazio per i ragazzi, finanziato dalla Regione un progetto del Comune di Martina ... agorablog.it Confiscati beni per 3 milioni di euro a un 57enne di Martina FrancaLa Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato beni mobili ed immobili a un 57enne di Martina Franca già condannato per numerosi reati quali evasione fiscale, estorsione e furto, ricettazione, ... rainews.it Buona Pasqua da Confcommercio Martina Franca Con l’arrivo della Pasqua desideriamo esprimere a tutti i nostri associati, collaboratori e alle loro famiglie i più sentiti auguri di serenità, speranza e rinnovamento. Che queste festività possano portare n - facebook.com facebook