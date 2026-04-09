Martina Franca bene confiscato finanziato progetto da un milione per il riuso sociale
Un immobile confiscato alla criminalità organizzata nel Comune di Martina Franca sarà riutilizzato a fini sociali grazie a un progetto finanziato dalla Regione Puglia. Il progetto, del valore di un milione di euro, prevede interventi di riuso e recupero dell’immobile, che è stato messo a disposizione delle autorità locali. La gestione dell’intervento è affidata alle istituzioni comunali, che si occuperanno delle attività previste.
Tarantini Time Quotidiano Finanziato dalla Regione Puglia il progetto del Comune di Martina Franca per il riutilizzo a fini sociali di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Il Comune rientra tra i 13 enti pugliesi ammessi al finanziamento nell’ambito dell’avviso “Puglia Beni Comuni”, ottenendo risorse per la ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile, situato nel centro urbano. La struttura, in passato utilizzata come discoteca, pub, bar e ristorante, sarà trasformata in uno spazio polifunzionale per giovani denominato “CAP 74015 – Centro di Arti Performative”. Il progetto prevede la realizzazione di un hub inclusivo dedicato ad attività musicali, teatrali, cinematografiche e motorie, oltre a percorsi di formazione, orientamento al lavoro, coworking sociale e didattica post-scolastica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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