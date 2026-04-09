Un controllo dei Carabinieri Forestali ha portato alla scoperta di una discarica abusiva a Martina Franca, gestita da un allevatore. Durante l’ispezione sono stati trovati circa 850 metri cubi di scarti zootecnici e carcasse di animali smaltiti illegalmente in una depressione del terreno. L’allevatore è stato sottoposto a indagine e le autorità hanno sequestrato il materiale rinvenuto. La discarica si trovava in una zona soggetta a controlli ambientali.

Un controllo ispettivo condotto dai Carabinieri Forestali ha portato alla scoperta di una massiccia discarica abusiva gestita da un allevatore di Martina Franca, dove circa 850 metri cubi di scarti zootecnici e carcasse animali venivano smaltiti illegalmente in una depressione del terreno. L’operazione, che ha coinvolto i Nuclei di Martina Franca e Mottola insieme ai Servizi Veterinari della Asl SIAV “A” e SIAV “C”, ha rivelato uno scenario di grave degrado ambientale con il rischio concreto di contaminazione del sottosuolo e dei corsi d’acqua locali. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo in luce una gestione degli effluenti totalmente fuori controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Martina Franca, scovata discarica di carcasse: l’allevatore sotto indagine

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