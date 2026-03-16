Martina Franca | bene confiscato alla criminalità organizzata concesso per la tutela di donne in difficoltà Comune

A Martina Franca un immobile confiscato alla criminalità organizzata è stato assegnato dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è quello di offrire supporto a donne in situazioni di emergenza e vulnerabilità. L’immobile, ora di proprietà del Comune, è stato concesso all’associazione Sud Est Donne Aps e alla Cooperativa SOLARIN. La decisione mira a favorire l’accoglienza e il sostegno alle donne in difficoltà.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Un immobile confiscato alla criminalità organizzata, acquisito al patrimonio comunale, è stato assegnato all’associazione Sud Est Donne Aps e alla Cooperativa SOLARIN per accogliere donne in situazioni di estrema difficoltà e fragilità. Questa mattina negli uffici Patrimonio del Comune, la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso che avrà una durata di 10 anni. La firma rappresenta il passaggio conclusivo di un percorso che ha visto anche il coinvolgimento dell’Osservatorio di concertazione permanente sull’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata istituito dalla Giunta guidata dal Sindaco Gianfranco Palmisano a luglio dello scorso anno (delibera n. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: bene confiscato alla criminalità organizzata, concesso per la tutela di donne in difficoltà Comune Articoli correlati Benevento, chiuso definitivamente locale confiscato a criminalità organizzataUn locale destinato alla somministrazione di cibi e bevande di Benevento, formalmente gestito dal 2022 da un coadiutore giudiziario ma che continuava... A Roma aprirà un condominio sociale all’interno di un bene confiscato alla criminalitàA Roma sud nascerà un vero e proprio “condominio sociale” in un bene confiscato alla criminalità. Una raccolta di contenuti su Martina Franca Martina Franca: bene confiscato alla criminalità organizzata, concesso per la tutela di donne in difficoltà ComuneUn immobile confiscato alla criminalità organizzata, acquisito al patrimonio comunale, è stato assegnato all’associazione Sud Est Donne Aps e alla Cooperativa SOLARIN per accogliere donne in ... noinotizie.it Hotel, locali e immobili: ripristinata la confisca di beni per 10 milioni a un imprenditore di Martina FrancaLa Polizia ha dato esecuzione a un decreto della Corte d'Appello di Lecce con il quale è stata ripristinata la confisca dei beni per un valore di circa 10 milioni di euro di una società a ... quotidianodipuglia.it