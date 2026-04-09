Marmolada tre anni dopo il crollo | droni e georada sul ghiacciaio a caccia di instabilità

A tre anni dal crollo avvenuto il 3 luglio 2022 sulla Marmolada, che causò la morte di 11 persone, tecnologie come droni e georadar sono state impiegate di nuovo sul ghiacciaio di Punta Penia. L’obiettivo è monitorare lo stato di instabilità del ghiacciaio e individuare eventuali segnali di cedimenti o rischi futuri. Le operazioni si sono svolte sulla stessa zona interessata dalla tragedia, con l’uso di strumenti per analizzare le condizioni del ghiaccio e dei detriti.

Tre anni dopo la tragedia del 3 luglio 2022, quando il distacco di un ampio seracco in quota provocò una slavina di ghiaccio e detriti che fece 11 vittime, georadar e droni sono tornati sulla Marmolada per indagare il ghiacciaio di Punta Penia. Le stesse tecnologie che hanno spiegato il crollo del 2022, sono state puntate su un nuovo obiettivo: cogliere i segnali di instabilità per prevenire future tragedie. Le stesse metodologie saranno estese all’Adamello, il più grande ghiacciaio delle Alpi Italiane. Il Gruppo di lavoro glaciologico-geofisico per lo studio della Marmolada comprende l’Università di Parma e l’Università di Padova, con ricercatori dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (fonte Università di Parma e Padova). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Marmolada, tre anni dopo il crollo: droni e georada sul ghiacciaio a caccia di instabilità Marmolada, georadar e droni sul ghiacciaio alla ricerca di segnali di instabilitàTre anni dopo il tragico crollo del luglio 2022, il Gruppo di lavoro glaciologico-geofisico per lo studio della Marmolada — che comprende... Crollo parziale a Niscemi: edificio di tre piani si sgretola sul pendio dopo le piogge intenseUn edificio di tre piani situato nel quartiere Sante Croci di Niscemi è crollato nel precipizio dopo giorni di piogge incessanti. Si parla di: Da Venezia alla Marmolada in bicicletta e a piedi: oltre 3.300 metri di dislivello, Longoni nella storia. Marmolada, tre anni dopo: georadar e droni dentro il ghiacciaio per leggere i segnali di instabilitàA tre anni dal crollo del 3 luglio 2022 — 11 vittime, il più grave evento glaciale della storia alpina recente — il Gruppo di lavoro glaciologico-geofisico per lo studio della Marmolada è tornato sul ... difesapopolo.it Marmolada, georadar e droni sul ghiacciaio alla ricerca di segnali di instabilitàTre anni dopo il tragico crollo del luglio 2022, il Gruppo di lavoro glaciologico-geofisico per lo studio della Marmolada — che comprende dell'Università di ... lapresse.it