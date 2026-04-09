A tre anni dal crollo della Marmolada, un team di esperti utilizza tecnologie come il georadar e i droni per analizzare il ghiacciaio. Le operazioni si concentrano sulla ricerca di segnali che possano indicare eventuali situazioni di instabilità. Le attività sono condotte in diverse aree della formazione glaciale, con l’obiettivo di raccogliere dati che possano contribuire a valutare le condizioni attuali del ghiacciaio.

Tre anni dopo il tragico crollo del luglio 2022, il Gruppo di lavoro glaciologico-geofisico per lo studio della Marmolada — che comprende dell’Università di Parma e l’Università di Padova, con ricercatori dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) — ha avviato una campagna di indagini geofisiche sul ghiacciaio di Punta Penia, completando nei giorni scorsi le misure sul campo. L’obiettivo è stabilire se questo settore residuale del ghiacciaio della Marmolada presenti condizioni di instabilità potenziale: forma, quota e dimensioni, osservate in superficie, indicano la necessità di un’analisi approfondita. I dati... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marmolada, georadar e droni sul ghiacciaio alla ricerca di segnali di instabilità

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