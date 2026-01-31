Crollo parziale a Niscemi | edificio di tre piani si sgretola sul pendio dopo le piogge intense

Dopo giorni di pioggia intensa, un edificio di tre piani nel quartiere Sante Croci a Niscemi si è sgretolato e ora giace pericolante sul pendio. Nessuno è rimasto ferito, ma i vigili del fuoco stanno verificando la stabilità della zona. Sperano di capire se ci siano altri rischi di crollo.

Un edificio di tre piani situato nel quartiere Sante Croci di Niscemi è crollato nel precipizio dopo giorni di piogge incessanti. L'evento si è verificato nel tardo pomeriggio del 31 gennaio 2026, in un'area già da tempo segnata da instabilità del terreno. L'edificio, costruito su un pendio scosceso, era uno dei tanti immobili in bilico sul costone, già oggetto di preoccupazione da parte delle autorità e dei residenti. La caduta ha coinvolto una struttura che si trovava a pochi metri dall'immagine simbolo della macchina appoggiata sul ciglio del dirupo, diventata negli anni un emblema del rischio ambientale in quella zona.

