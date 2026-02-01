Dagli ultimi giorni del ghiacciaio alla nascita del turismo sul Garda

Il MuSa di Salò si prepara a un 2026 pieno di eventi. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli incontri tra il passato e il presente: da una mostra sulla fotografia analogica che documenta l’arretramento dei ghiacciai alle esposizioni dedicate al turismo sul Garda, tra Romanticismo e Belle Époque. La città si apre a visitatori e appassionati, puntando a mettere in mostra le sue radici e le sue trasformazioni nel tempo.

Dalla fotografia analogica sull’arretramento dei ghiacciai alla grande mostra sul viaggio nei luoghi del Garda tra Romanticismo e Belle Epoque: il MuSa-Museo di Salò prepara un 2026 ricco di appuntamenti. "Dopo il 2025 con numeri da record, il Mu.Sa e Salò rilanciano grandi mostre e progetti di ampio respiro – spiega il sindaco Francesco Cagnini con l’assessore alla Cultura, Alberto Comini – che coinvolgeranno la città tutto l’anno, come nel caso delle celebrazioni per il 600esimo anniversario della Magnifica Patria. L’investimento sul fronte della cultura rientra nel progetto di valorizzazione a tutto tondo della nostra comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dagli ultimi giorni del ghiacciaio alla nascita del turismo sul Garda Approfondimenti su Ghiacciaio Garda È stato un Natale da record per il turismo sulla sponda veronese del Garda Il Natale 2025 si è distinto per il record di presenze sulla sponda veronese del Garda. Tragica scoperta Lonato del Garda: marito e moglie trovati morti in casa dopo giorni. L’ipotesi del monossido di carbonio A Lonato del Garda, nel Bresciano, marito e moglie sono stati rinvenuti senza vita nella loro abitazione, dopo alcuni giorni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ghiacciaio Garda Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Dagli ultimi giorni del ghiacciaio alla nascita del turismo sul Garda; Da Catania alla Spagna, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ; Intelligenza Artificiale In Medicina, Il Futuro è Qui. Le Novità Degli Ultimi Sette Giorni. Ultimi giorni per ammirare la Collina dei presepiGrande successo per la prima edizione de La Collina dei Presepi, organizzata dalla comunità parrocchiale Santa Gemma con il patrocinio del Comune di Capannori: il percorso si sta rivelando una ... lanazione.it Polizia, due arresti negli ultimi giorniArezzo, 3 novembre 2025 – Due arresti negli ultimi giorni da parte della Polizia di Stato. Eseguito anche un ordine di carcerazione. Negli ultimi due giorni, oltre all’ordinaria attività di controllo ... lanazione.it Sarà aperta fino al 26 aprile e propone un percorso dedicato al Maestro catanese, dagli esordi degli anni Settanta fino alla pittura e alla meditazione degli ultimi giorni - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.