Questa mattina il prezzo dell’oro ha toccato i 5.500 dollari l’oncia, un record storico. La corsa del metallo giallo sorprende gli esperti, mentre le valute globali mostrano segnali di instabilità. La gente cerca di proteggere i risparmi in un momento di incertezza economica.

Il prezzo dell’oro ha superato i 5.500 dollari all’ora, un livello mai raggiunto nella storia moderna, in un’accelerazione senza precedenti che ha lasciato di stucco gli analisti finanziari. Il metallo prezioso, da sempre considerato un rifugio sicuro, ha visto la sua quotazione salire da 1.000 a 5.500 dollari in appena sei anni, con la fase più intensa concentrata negli ultimi mesi: da 4.000 a 5.500 in appena quattro giorni. Questo balzo vertiginoso non è frutto di speculazione isolata, ma risponde a una profonda trasformazione del sistema monetario globale. L’oro, in questo contesto, si è trasformato in un indicatore di fiducia – o meglio, di mancanza di fiducia – nei sistemi finanziari e nelle valute nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro in rialzo: segnali di instabilità nelle valute globali e crescente ricerca di sicurezza

Approfondimenti su Oro Rialzo

Il Fenerbahce fa sul serio per Ademola Lookman.

L’associazione ‘Pant’art’è’ presenta l’incontro ‘Moneta e impero’, che si terrà sabato 10 gennaio alle 17.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Oro Rialzo

Argomenti discussi: L’oro macina record, ma gli investitori devono usare cautela; Oro supera i 5.500 dollari, argento in rialzo: Powell smorza il rally dei metalli; Tra Groenlandia, Giappone e credito Usa: il vero segnale per i mercati; Previsioni Prezzo Oro: Scosse Geopolitiche e Debolezza del Dollaro USA Spingono il Rally Verso $5.400.

Oro oltre quota 5.000: il bene rifugio corre tra tensioni globali e mercati incertiIl prezzo dell’oro supera per la prima volta i 5.000 dollari l’oncia. Incertezza geopolitica e valuta USA debole spingono il metallo prezioso ... fortuneita.com

TRA ORO E DOLLARO/ La crisi americana che i mercati cominciano a temereIl rialzo dell'oro e la svalutazione del dollaro segnalano i rischi che arrivano dagli Usa circa lo scoppio di una crisi ... ilsussidiario.net

L'oro scende del 4,66%, mentre l'argento perde il 12%. Le borse europee sono in rialzo, con Milano in testa, e il rendimento del BTP a dieci anni è al 3,46%. - facebook.com facebook

Borsa oggi 29 gennaio: Europa in rialzo guarda alle trimestrali, oro e argento spinti da Usa-Iran. A Milano sprint di Stm - DIRETTA x.com