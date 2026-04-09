Un ex capo ultrà dell’Inter è stato accusato di essere il principale fornitore di droga legata alla ‘ndrangheta nella zona di Milano. Durante un interrogatorio, ha fatto dichiarazioni che riguardano il traffico di sostanze stupefacenti e i guadagni derivanti dalla vendita di marijuana, affermando che il commercio rendeva più profittevole rispetto ad altre attività. Le indagini continuano per chiarire i dettagli delle attività illecite e le connessioni con organizzazioni criminali.

Milano, 9 aprile 2026 – “Ora se vuole Juventus può picchiare con l’erba (.) se parte il lavoro dell’erba è molto più bello, perché con tremila euro guadagnate mille”. L’uomo indicato come “Juventus” nella conversazione fra Marco Idà, Filippo Mazzotta e Pietro Parisi, tre degli indagati nell’inchiesta della Dda di Catanzaro che ha smantellato le cosche Emmanuele e Idà radicate nel Vibonese, era Marco Ferdico, all’epoca capo ultrà dell’Inter, che successivamente sarebbe finito in carcere nell’ambito dell’ inchiesta Doppia curva del 2024 sui business illeciti delle tifoserie organizzate allo stadio di San Siro. Parisi invitava Mazzotta e Idà,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Ferdico, l’ex capo ultrà dell’Inter era il pusher di riferimento della ‘ndrangheta per Milano

Dopo l’accusa di omicidio, quella di essere un “pusher dell’ndrangheta”. Arrestato l’ex capo ultrà dell’Inter Marco FerdicoL’inchiesta – che ha portato a 54 arresti nell’ambito di una indagine contro la ‘ndrangheta – ha fatto luce anche su un traffico di droga e tra gli...

Maxi-blitz contro la ‘ndrangheta: 54 arresti in diverse province. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco FerdicoAssociazione mafiosa e traffico di droga, ma anche tentato omicidio, lesioni, ricettazione, danneggiamento aggravato e detenzione di armi ed...

Temi più discussi: 'Ndrangheta, maxi operazione tra Milano e la Calabria: tra gli arrestati anche l'ex ultras Marco Ferdico (già in carcere); Nuovi guai per l'ex capo ultrà dell'Inter Ferdico: Terminale milanese del narcotraffico della 'ndrangheta; 'Ndrangheta, i metodi violenti della locale dell'Ariola in affari di droga con l'ex capo ultrà Marco Ferdico; Maxi-operazione contro la ‘ndrangheta: tra i 54 arrestati anche Marco Ferdico, ex leader della Curva Nord.

Marco Ferdico, l’ex capo ultrà dell’Inter era il pusher di riferimento della ‘ndrangheta per MilanoNuove accuse dopo l’arresto nell’ambito dell’inchiesta Doppia curva del 2024. Secondo la Dda di Catanzaro, era il ponte delle famiglie calabresi che miravano a inondare di droga San Siro e la movida ... ilgiorno.it

Nuovi guai per l'ex capo ultrà dell'Inter Ferdico: Terminale milanese del narcotraffico della 'ndranghetaMaxi blitz contro l'ndrangheta, 54 arrestati tra cui Marco Ferdico ex capo ultrà dell'Inter coinvolto anche nell'inchiesta Doppia curva ... gazzetta.it

Blitz anti-'ndrangheta all'alba, 54 arresti in 5 regioni. Coinvolto anche Marco Ferdico, ex capo ultrà dell'Inter, già in carcere nell'ambito dell'inchiesta Doppia curva e sotto processo per l'omicidio di Vittorio Boiocchi. L'accusa: traffico di droga. https://www.rainews - facebook.com facebook

Curva #Inter e #ndrangheta, la parabola di Marco #Ferdico: da ultrà a «pusher di riferimento» degli Emanuele-Idà a Milano di @GiorgioCurcio x.com