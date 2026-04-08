Maxi-blitz contro la ‘ndrangheta | 54 arresti in diverse province C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di 54 persone in diverse province. Tra gli arrestati figura anche un noto ex capo ultrà di una squadra di calcio. Le accuse che pendono sugli arrestati includono associazione mafiosa, traffico di droga, tentato omicidio, lesioni e ricettazione. L’indagine ha preso il via da un’indagine antimafia e ha coinvolto più territori.

Associazione mafiosa e traffico di droga, ma anche tentato omicidio, lesioni, ricettazione, danneggiamento aggravato e detenzione di armi ed esplosivi, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali. Tutti reati aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa secondo la Dda di Catanzaro che, stamattina all’alba, ha fatto scattare il blitz della polizia di stato. L’operazione ha interessato il territorio vibonese e, oltre alle province calabresi, ha riguardato quelle di Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo. Su richiesta del procuratore Salvatore Curcio, la giudice per le indagini preliminari, gip Arianna Roccia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per 55 persone, 47 delle quali sono finite in carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maxi-blitz contro la ‘ndrangheta: 54 arresti in diverse province. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico Maxi-operazione contro la ‘ndrangheta: tra i 54 arrestati anche Marco Ferdico, ex leader della Curva NordMilano, 8 marzo 2026 – C’è anche Marco Ferdico tra i 54 destinatari della ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro su richiesta... ‘Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni: arresti anche nel SannioTempo di lettura: < 1 minuto La Polizia sta eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, 54 misure cautelari a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio... Si parla di: ’Ndrangheta, maxi operazione della Polizia: 54 arresti in 5 regioni. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico – NOMI · LaC News24. Anche l’ex capo ultra dell’Inter Marco Ferdico arrestato nell’operazione della Dda di CatanzaroL'ex capo della Curva Nord interista tra le 54 misure cautelari sul fronte della 'ndrangheta calabrese. Il suo ruolo nell'indagine di Catanzaro e il lungo filo che lo lega ai filoni milanesi su ultras ... affaritaliani.it Maxi blitz antimafia tra Calabria e Italia: arrestato anche Marco FerdicoNella giornata di oggi Marco Ferdico insieme ad altre 46 persone è stato arrestato nell’ambito di una vasta operazione che stamattina all’alba ha visto gli investigatori della Polizia di Stato, su or ... strettoweb.com